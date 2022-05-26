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    Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü

    Adana'da bir üniversite öğrencisi cep telefonu ile konuştuğu esnada yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Gencin durumunun ise iyi olduğu açıklandı.
    • 26.05.2022 - 03:58
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    Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü

    Adana Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde, 21 yaşındaki Cem Ö. cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini yitirdi.

    Telefonla konuşurken uçuruma yuvarlandı

    Dengesini kaybeden Cem Ö. 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki diğer öğrenciler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı.

    Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü - Video

    Vinçle kurtarıldı

    İtfaiye erlerinden biri, kurtarma aracından vinç yardımıyla uçurumdan aşağı indirildi. Aşağı inen itfaiye er, yaralı genci, sedyeye bindirdi. Sedye vinçle yukarı çıkarıldı.

    Adana da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü #1

    Durumu iyi

    Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından yaralı genç ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre uçurumdan düşen Cem Ö. 2’inci sınıf edebiyat bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

    Adana da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü #2

    Adana da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü #3

    Adana da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü #4


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