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Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü

Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü

Adana'da bir üniversite öğrencisi cep telefonu ile konuştuğu esnada yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Gencin durumunun ise iyi olduğu açıklandı.