Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü
- 26.05.2022 - 03:58
Adana Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde, 21 yaşındaki Cem Ö. cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini yitirdi.
Telefonla konuşurken uçuruma yuvarlandı
Dengesini kaybeden Cem Ö. 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredeki diğer öğrenciler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı.
Adana'da cep telefonuyla konuşurken uçuruma düştü - Video
Vinçle kurtarıldı
İtfaiye erlerinden biri, kurtarma aracından vinç yardımıyla uçurumdan aşağı indirildi. Aşağı inen itfaiye er, yaralı genci, sedyeye bindirdi. Sedye vinçle yukarı çıkarıldı.
Durumu iyi
Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından yaralı genç ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İHA'nın haberine göre uçurumdan düşen Cem Ö. 2’inci sınıf edebiyat bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.