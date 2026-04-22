Adana'da çocuğa oyuncak silahla atış talimi

Kahramanmaraş'ta ortaokul öğrencisinin okuluna silahlı saldırı da bulunmasıyla 1 öğretmen, 8 öğrenci hayatını kaybetmesi Türkiye'yi yasa boğdu..

Yaşanılan olayın acısı hala tazeyken, ortaya çıkan bazı görüntüler tepkilerin hedefi oluyor.

Bunlardan biri de Adana'da çekildi.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi yanındaki çocukla parka geldi.

OYUNCAK SİLAHLA ÇOCUĞA ATIŞ TALİMİ YAPTIRDI

Bir süre sonra bankların üstüne karton kağıt koyan şahıs, çocuğa oyuncak silah kullanımıyla ilgili talimat verdi ve atış pratiği yaptırdığı görüldü.

Çocukların vakit geçirdiği bir alanda bu tür görüntülerin ortaya çıkması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerle ilgili çok sayıda kullanıcı, olayın çocuklara olumsuz örnek teşkil ettiğini belirtti.