Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.37
-0.24%
11ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 11 C

    Adana'da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü'nü hedef aldı

    Toplumun huzurunu kaçıracak eylem planları yaparak gözaltına alınan 20 DEAŞ'lı tutuklandı. Örgüt üyelerinin, İncirlik Hava Üssü’nde eylem planladığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 11:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü'nü hedef aldı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik takip gerçekleştirdi.

    Emniyetin yaptığı takipte, patlayıcıların örgüt üyelerinden Salih K.’nin açtığı kitabevinde sakladığı bilgisine ulaşıldı.

    Polis, Adana ve Muğla’da, örgüt üyelerinin eylem yapma ihtimali arttığı için 8 Kasım günü şafak vakti operasyon düzenleyerek Salih K.'nin de aralarında olduğu 1’i kadın 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

    500 GRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

    Söz konusu kitabevinde dedektör köpekle yapılan aramada 500 gram patlayıcı ele geçirildi. Operasyonun ardından Salik K.’ye ait kitabevi mühürlendi.

    Eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü'nü hedef aldı VİDEO

    ÜST DÜZEY İSİMLERİ KAÇIRMA VE ESİR ALMA PLANLARI BOZULDU

    Operasyonla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Operasyonda, yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, çok sayıda silah ile örgütsel döküman ve dijital materyale el konulmuştur.

    Örgütsel materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yakalanan şahısların milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına yönelik saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere yönelik eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmiştir.” denildi.

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #1

    BEŞİKTAŞ VE GÜNGÖREN KANA BULANMIŞTI

    Polis tarafından yapılan inceleme sonunda patlayıcı maddenin TNT RDX karışımı bomba olduğu ortaya çıktı. Aynı tür bombanın İstanbul'da Beşiktaş Stadı önü ile Güngören'de düzenlenen bombalı saldırılarda kullanıldığı belirtildi.

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #2

    Teröristlerin planladıkları eylemlerde TNT’yi daha etkili hale getirebilmek için içerisine RDX karıştırdıkları öğrenilirken, saldırının canlı bomba eylemi olarak planlandığı belirlendi.

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #3

    HEDEFLERİNDE İNCİRLİK ÜSSÜ VARMIŞ

    Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’in tutuklanmasının ardından örgüt üyelerini vekaleten Ahmet Can S.’nin koordine ettiği ortaya çıktı.

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #4

    Gözaltına alınan şüphelilerin, kendi aralarında sözde mahkeme kurdukları, verdikleri kararlar doğrultusunda ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘kulak kesme’ eylemlerinde bulundukları öğrenildi.

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #5

    Öte yandan örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü olduğu, terör örgütü PKK/PYD’nin elinde bulunan esirlerini kurtarmak için bürokratları ve turistleri kaçırma planları yaptığı belirlendi.

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #6

    20’Sİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında tutuklu DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden’e vekillik yapan Ahmet Can S. ile patlayıcıları saklayan Salih K.’nin de bulunduğu 22 şüpheliden 20’si mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kadın şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #7

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #8

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #9

    Adana da eylem planı yapan DEAŞ’lılar, İncirlik Hava Üssü nü hedef aldı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir