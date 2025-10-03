Adana'da hasar gören binalar yıkılıyor: Vatandaşlar depremi hatırlıyor

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Adana’yı da etkiledi. İl merkezinde 13 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Depremlerde ayrıca 3 bin 297 bina ağır hasar aldı ve yıkım süreci o günden itibaren başladı.

KİBRİTOĞLU SİSTESİ'NDE YIKIM BAŞLADI

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Kibritoğlu Sitesi, 4 bloktan oluşuyor. Sitedeki bir blok hasar almazken, diğer 3 blok ağır hasar gördü ve yıkım kararı verildi. Önceki süreçte iki blok yıkılmış, kalan ağır hasarlı bloğun yıkımına ise vinç ve iş makinesi yardımıyla başlandı.

15 katlı apartmanın damına çıkarılan iş makinesi, etrafın toz olmaması için sulama yapılarak kat kat yıkımı gerçekleştirdi.

"YIKIM SESLERİ, BİZE DEPREMİ HATIRLATIYOR"

Hülya Tavluk, “Deprem sırasında burada oturuyorduk. Çok korkunçtu, adeta ölüyoruz sandık. Yıkım sesleri bizi o günlere götürüyor. Diğer blok sağlam yapılmış ama burası masraftan kısılmış gibi.” dedi.

Şerife Özlek ise, “Deprem gerçekten çok zor. Burayı böyle görmek bizi derinden üzdü. Allah bir daha göstermesin.” ifadelerini kullandı.