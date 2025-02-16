Adana'da husumetlisi ve ailesini sokak ortasında tüfekle vurdu

DHA

Dehşet saçan görüntüler Adana'dan geldi...

Saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şüpheli, elindeki av tüfeğiyle husumetli olduğu Bülent U.’nun restoranına gitti.

Bilinmeyen nedenle Bülent U. ile tartışan şüpheli, av tüfeğiyle ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U.’nun ayaklarına isabet etti.

MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTI

Şüpheli, daha sonra sokakta kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, şüphelinin restorana girişi ve elinde tüfekle çıkarak motosiklete binişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, silahlı saldırgan ile birlikte kaçtığı motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.