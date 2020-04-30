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    Adana’da karantina altında tutulanlara konser verildi

    376 kişiye, 4 kişilik müzisyen ekibi tarafından Türk Sanat Müziği şöleni yaşatıldı.
    • İHA
    • 30.04.2020 - 20:54
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    Adana’da karantina altında tutulanlara konser verildi

    Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı 4 kişilik müzisyen ekibi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Mahmut Sami Ramazanoğlu Kız öğrenci Yurdu’nda karantinada bulunan 376 kişiye konser verdi.

    Ney, darbuka, def ve kanun eşliğinde karantinadaki vatandaşlara Türk Sanat Müziği şöleni yaşatıldı.

    PENCEREDEN İZLEDİLER

    Karantinada bulunan vatandaşlar, kaldıkları odaların pencerelerinden hem konseri izledi, hem de cep telefonlarıyla görüntüledi.

    Adana’da karantinadaki vatandaşlara özel konser İZLE

    Konserin ardından program, Kur-an Kerim tilavetiyle son buldu.

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