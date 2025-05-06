DHA

Adana’nın Yüreğir ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan küçük bir olay, büyük bir takdir topladı. Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Dila Çeliktopuz, girdiği markette görevliyi bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakıp, yanındaki deftere de not yazarak marketten ayrıldı. Güvenlik kamerasına da parasını göstererek dürüstlüğünü belgeleyen genç kızın bu davranışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"TEZGAHTA 20 LİRA GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM"

Market sahibi Suphi Erboğa, “Sabah kahvaltı hazırlamak için arka tarafa geçmiştim. Döndüğümde tezgâhta 20 lira görünce şaşırdım. Kameraları incelediğimde genç bir kızın su alıp parayı bıraktığını gördüm. Bu duyarlı davranış beni çok etkiledi, görüntüleri sosyal medyada paylaşmak istedim. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştim.” dedi.

"SADECE DOĞRU OLANI YAPTIM"

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, örnek davranışından dolayı Dila Çeliktopuz’u makamında ağırlayarak kendisine çiçek ve satranç takımı hediye etti. Çeliktopuz ise sosyal medyada gördüğü ilginin kendisini şaşırttığını belirterek, “Aslında ekstra bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Herkesin yapması gereken buydu.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Çeliktopuz, market sahibi Suphi Erboğa ile bir araya gelerek samimi bir teşekkür aldı. Küçük bir dürüstlük anı, hem kentte hem de sosyal medyada vicdanın hâlâ ne kadar güçlü bir değer olduğunu bir kez daha hatırlattı.