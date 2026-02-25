Adana'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen biri üç tekerlekli olmak üzere 2 motosiklet çarpıştı.

Üç tekerlekli motosikletin sürücüsü kaza yerinden kaçarken yaralanan diğer motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde motosikletin üç tekerlekli motosiklete çarptıktan sonra sürücünün yere düşmesi yer alıyor.