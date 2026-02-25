Meteoroloji’den Bayburt için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den Bayburt iline yopun kar uyarısı geldi.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: 20 SANTİMETREYİ AŞABİLİR

Açıklamada, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 23.00’ten itibaren başlayacak yağışların, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 15.00’e kadar etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Yetkililer, yağışlarla birlikte yer yer 20 santimetre ve üzeri kar örtüsü oluşabileceğini bildirdi.

Kuvvetli kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, çığ riski ile sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.