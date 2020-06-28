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    Adana'da nişasta fabrikasında yangın

    Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki (OSB) nişasta fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • DHA
    • 28.06.2020 - 20:34
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    Adana'da nişasta fabrikasında yangın #1

     

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki (OSB) nişasta fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı.

    Farika yangınında dağılan dumanlarla götyüzü siyaha boyandı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

    Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

    Adana'da nişasta fabrikasında yangın #2


    Adana'da nişasta fabrikasında yangın #3

    Adana'da nişasta fabrikasında yangın #4

    Adana'da nişasta fabrikasında yangın #5

    Adana'da nişasta fabrikasında yangın #6

    Adana'da nişasta fabrikasında yangın #7

    Adana'da nişasta fabrikasında yangın #8

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