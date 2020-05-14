Adana'da otomobil sürücüsüne 'gürültü cezası'

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Trafik polisleri, gürültülü egzozu nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobilin sahibine iki ekip aracının egzoz sesini dinletti.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda, yabancı plakalı otomobilin egzoz sesinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan polis ekipleri, aracı bulvarda durdurdu.

SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

Ekipler, ehliyetsiz olduğunu belirledikleri sürücü Furkan C.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, yolcu konumundaki otomobilin sahibi Gökhan Kaan A.'ya da ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 473'er lira ceza kesti.

Gürültü cezasına itiraz eden sürücüye polis araçlarının egzoz sesi dinletildi

POLİS ARAÇLARININ EGZOZ SESİ DİNLETİLDİ

Gökhan Kaan A., gürültülü egzoz nedeniyle ceza yazmak isteyen ekiplere sesin normal seviyede olduğunu belirterek itiraz etti.

Bunun üzerine ekipler, kendilerini ikna etmeye çalışan otomobil sahibine iki polis aracının egzoz sesini dinletti.

7 GÜN İÇERİSİNDE SÖKÜLECEK

Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine otomobil, egzozunun 7 gün içinde sökülmesi koşuluyla çekiciye yüklenerek Gökhan Kaan A.'nın evine götürüldü.