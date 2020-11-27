Euro
9.3146
-0.78%
Dolar
7.8071
-0.82%
Altın
453.51
-0.99%
Borsa
1.341
-0.09%
Bitcoin
133.400
0.00%
EXEN Coin
9.96
-2.54%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Adana'da sahte sürücü belgeli şoför yakalandı

    Adana’da trafik polisi şüphelenip durduğu bir sürücünün ehliyetinin sahte olduğunu belirleyip para cezası uyguladıktan sonra aracı 60 gün trafikten men etti.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 10:14
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 10:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da sahte sürücü belgeli şoför yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesinde trafik uygulaması başlattı.

    Polis bu sırada bir minibüsten şüphelenip durdurdu. Polis, sürücü M.R.M.’yi araçtan indirip evrak kontrolü yaptı.

    Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin sahte olduğu, yolcu taşıma yetkisi olmadığı ve fazla yolcu taşıdığını belirledi.

    CEZA KESİLDİ

    Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, fazla yolcu taşımaktan da 104 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüye resmi evrakta sahtecilik yapmaktan işlem başlatılırken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

    Adana da sahte sürücü belgeli şoför yakalandı #1

    Adana da sahte sürücü belgeli şoför yakalandı #2

    Adana da sahte sürücü belgeli şoför yakalandı #3

    Adana da sahte sürücü belgeli şoför yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir