Adana'da sahte sürücü belgeli şoför yakalandı

Adana’da trafik polisi şüphelenip durduğu bir sürücünün ehliyetinin sahte olduğunu belirleyip para cezası uyguladıktan sonra aracı 60 gün trafikten men etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesinde trafik uygulaması başlattı.

Polis bu sırada bir minibüsten şüphelenip durdurdu. Polis, sürücü M.R.M.’yi araçtan indirip evrak kontrolü yaptı.

Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin sahte olduğu, yolcu taşıma yetkisi olmadığı ve fazla yolcu taşıdığını belirledi.

CEZA KESİLDİ

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, fazla yolcu taşımaktan da 104 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücüye resmi evrakta sahtecilik yapmaktan işlem başlatılırken, aracı da 60 gün trafikten men edildi.









