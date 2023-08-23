Adana'da sıcaktan bunalan esnaf 1991 model aracına klima taktı Adana'nın Pozantı ilçesinde sıcaktan bunalan esnaf, 1991 model otomobiline tavan tipi klima yerleştirdi.

AA

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Rekorların kırıldığı temmuz ayından sonra gelen ağustos ayında sıcaklıklar daha da arttı.

Özellikle Akdeniz bölgesi kavruluyor..

Adana'da araç aksesuarları satan Mustafa Çırak, ilçede sıcak havanın etkili olması nedeniyle tır ve kamyonlara taktığı tavan tipi klimayı, 32 yıllık otomobiline de uygulamaya karar verdi.

1991 model aracına klima taktı

Montaj sürecinde çalışanlarından destek alan Çırak, 1991 model aracına yerleştirdiği klimayı çalıştırmayı başardı.

Çırak, gazetecilere, ilçenin yüksek rakımda olmasına rağmen sıcaktan bunaldıklarını söyledi.

"Hiçbir sorun yaşamadık"

Klimanın verimli çalıştığını belirten Çırak, şu ifadeleri kullandı: