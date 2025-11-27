AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji verilerine göre Adana'da son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Sonbaharın son günlerine gelinmesine rağmen çok az yağmur yağması kuraklığı daha da artırdı. Seyhan Baraj Gölü'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi de iyice düştü.

SEYHAN NEHRİ'NE SU VERİLMİYOR

Gölde su azalınca Çukurova'nın bereketli topraklarını sulayan kanallara ve Seyhan Nehri'ne de su verilmemeye başlandı.

Kenti ikiye bölen nehre su verilmeyince çirkin bir görüntü oluştu. Bölge dron ile de görüntülendi.

"BARAJLARDA VE HER YERDE SU İYİCE AZALDI"

Kuraklık endişesi yaşayan vatandaşlardan Mehmet Akağaçlı, "Yağmur, Adana'yı teğet geçti. Eskiden her şey daha güzeldi, yüksek apartmanlar yoktu, her yer yeşillik içindeydi. Şimdi ise bu binalar yüzünden yağış iyice azaldı. Yağmur olmadığı için sulama kanallarında su yok. Barajlarda ve her yerde su iyice azaldı. Yağmur olmazsa suyumuz da yok. Bu nedenle işimiz kötü" dedi.

"KURAKLIK VAR VE HAVA ÇOK SICAK"

Turhan Çetin, "Yağmur iki gün yağdı ama devamı gelmedi. Kuraklık nedeniyle sulama kanallarında su yok, Seyhan Baraj Gölü'nde de sular çekiliyor" diye konuştu.

Famze Karagöz'de "Adana'da keşke yağmur yağsa. Bir yağıyor, bir yağmıyor. Kuraklık var ve hava çok sıcak. Dün biraz yağış oldu. İnşallah her şey düzene girer" dedi.