Burhanettin Duran: Türkiye ilkeli yürüyüşünü istikrarla sürdürecektir

Türkiye'nin Orta Doğu'daki devam eden gerilimler ve bölgesel çatışmalar karşısında izlediği ilkeli dış politika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarıyla bir kez daha netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ateş çemberi' olarak tanımladığı çatışma ortamından ülkeyi uzak tutma kararlılığını vurguladı.

Savaşın sadece bir tarafın değil tüm dünyanın ekonomik ve insani bedelini ödediğini belirten Erdoğan, daha fazla yıkım olmadan diyalog ve sonuç alıcı müzakere sürecine geçilmesi çağrısında bulundu.

ATEŞ ÇEMBERİ İÇİNDEKİ TÜRKİYE, GÜVENLE HAYATINA DEVAM EDİYOR

Bu çerçevede Türkiye, komşusu İran'a yönelik gelişmeler dahil bölgesel krizlerde barış ve istikrarın tarafı olarak diplomatik temaslarını yoğunlaştırarak ve ulusal çıkarlarını ön planda tutarak çatışmaların yayılmasını engelleme yönünde tutum sergiledi.

27 günde tırmanan gerilimlerin küresel ekonomi üzerindeki tahribatına dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız." mesajını tekrarlayarak her ülkenin cesur bir tutumla sürece katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

BURHANETTİN DURAN'DAN TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUNA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin emin ellerde ilkeli ve kararlı yürüyüşünü sürdüreceğini vurguladı.

"TÜRKİYE, BÖLGESİNDE VE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİ"

Duran paylaşımına ayrıca şu sözleri ekledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, etkinliği giderek artan bir ülke konumuna gelmiştir.

Ülkemiz, izlediği ilkeli dış politika sayesinde çatışma süreçlerini doğru analiz etmiş, milletimizin huzurunu ve güvenliğini öncelemiş, tuzaklara düşmeden ateş çemberinin dışında kalmayı başarmıştır.

Türkiye, emin ellerde; ilkeli ve kararlı yürüyüşünü aynı azim ve istikrarla sürdürecektir."