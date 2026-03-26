Tarih verildi: Lapa lapa kar geliyor

Baharın gelmesini bekleyenlere kıştan sürpriz bir atak geldi.

Marmara’nın kış turizm kalbi Kartepe, bir kez daha kar yağışına hazırlanıyor.

Özellikle hafta sonu tatilcilerinin ve bölge sakinlerinin hazırlıklı olması gerektiğini vurgulandı.

CUMARTESİ GECESİ BAŞLIYOR

Hava Forum'un yaptığı uyarıya göre, Kartepe'de cumartesi gecesi kar yağışı başlayacak ve pazartesi gününe kadar devam edecek.

Hava Forum, paylaşımında, "Kocaeli Kartepe'de cumartesi gecesi, pazar ve pazartesi günü lapa lapa kar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.