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    Adana'da tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı

    Kaza sonucu yaralanan 12 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.05.2020 - 08:50
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    Adana'da tarım işçilerini taşıyan servisler çarpıştı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde İbrahim A., kullandığı 80 LC 146 plakalı servis minibüsü ile Haşim S. yönetimindeki 01 AHN 44 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle 80 LC 146 plakalı minibüs devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALANAN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan 12 tarım işçisi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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