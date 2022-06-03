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    Adana’da toz taşınımı kuyruğu

    Suriye’den toz taşınımı nedeniyle kirlenen araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar, oto yıkamacılar ve akaryakıt istasyonlarının araç yıkama bölümlerinde kuyruklar oluşturdu.
    • 03.06.2022 - 14:59
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    Adana’da toz taşınımı kuyruğu

    Suriye’den gelen toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda hayatı olumsuz etkiledi.

    Adana'da sabah uyanan vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve araçlarının üzerini çamurla kaplı buldu.

    Oto yıkamacılarda kuyruk

    Araçlarını temizletmek isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren oto yıkamacılara ve akaryakıt istasyonlarının yıkama bölümlerine akın etti.

    Durum böyle olunca da kuyruklar oluştu.

    ‘İlk kez böyle bir yoğunluk oluştu’

    Kentin işlek caddelerinden Turgut Özal Bulvarı’nda akaryakıt istasyonu işleten Mert Erdoğan, kentte daha önce de toz yağmurlarının etkili olduğunu ancak bu seferki toz taşınımı nedeniyle istasyonun yıkama ünitesinde ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştığını söyledi.

    Adana’da toz taşınımı kuyruğu #1

    “Suriye’den gelen toz bizi çok uğraştırdı”

    Mehmet Tunç ise “Arabamı daha dün yıkatmıştım. Sabah kalktığımda da çamur içerisindeydi. Suriye’den gelen toz bizi çok uğraştırdı. Evimin de tüm camları, balkonu, her tarafı toz içerisinde.” dedi.

    Adana’da toz taşınımı kuyruğu #2

    Adana’da toz taşınımı kuyruğu #3

    Adana’da toz taşınımı kuyruğu #4

    Adana’da toz taşınımı kuyruğu #5

    Adana’da toz taşınımı kuyruğu #6


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