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    Adana'da trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp öldü

    Adana'da kablo çalmak için trafoya girdiği öne sürülen kimliği belirsiz kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
    • 10.06.2022 - 00:24
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 00:56
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    Adana'da trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp öldü

    Saat 22.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafodan patlama sesi duyup, yangın çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

    Hayatını kaybetti

    Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri, trafo içinde bir erkeğin yanmış halde yattığını görünce bölgeye sağlık ve polis ekibi çağırdı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, feci şekilde yanmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Yapılan ilk incelemede hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin, kablo çalmak isterken akıma kapılıp, hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Adana da trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp öldü #1

    Mahalle sakinleri, cep telefonlarına saldırdı

    DHA'nın haberine göre, olay nedeniyle elektrikleri kesilen mahalle sakini onlarca kişi, trafo çevresinde toplandı. Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, cep telefonlarının kamerasıyla da çalışmaları kayda aldı. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

    Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ayrıca cesedin kimliğinin, otopsinin ardından yapılacak DNA testi ile belirleneceği öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

     

    Adana da trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp öldü #2

    Adana da trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp öldü #3

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