Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

DHA

Adana'da gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçurma yuvarlandı.

3 KİŞİ YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 7 kişiden 4'ü kendi imkanları ile kurtulmayı başarırken, yaralanan 3 kişi ise itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.