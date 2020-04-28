Adana'da uyarı ateşi yapan polis Suriyeli genci vurdu

Dur ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki Suriyeli Ali Hemdan'ı vuran polis açığa alındı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi’nde dün öğlenden sonra polisin uygulama yaptığı sokakta dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Suriye uyruklu Ali Hemdan adlı genç vuruldu...

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Ali Hemdan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU AİLEYİ ARADI

İçişleri Bakanı Soylu, Ali Hemdan'ın babasını arayarak başsağlığı diledi. Soylu, telefonda yaşanan olaydan dolayı derin üzüntüsünü dile getirerek, olayın takipçisi olduğunu söyledi.

HEMDAN'IN BABASI: BİZ KARDEŞİZ, KİMSE BOZAMAZ

Hemdan'ın babası, "Allah razı olsun, geçirdiğimiz zor dönemde Türkiye bize ev sahipliği yaptı. Biz kardeşiz ve kardeşliğimizi kimse bozamaz" dedi.

Aileyi ayrıca Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Göç Müdürü Vekili Velican Doğru da ziyaret etti. Öte yandan aile ile ilgili her türlü konuyla ilgilenildiği ve ihtiyaçlarının giderildiği kaydedildi.

VALİLİK: POLİS AÇIĞA ALINDI

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Hemdan'ın, uygulama noktasında "dur" ikazına uymayarak kaçtığı ve uyarı ateşi açılması sırasında "kazara" yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Hastaneye sevk edilen A.H. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlgili polis memuru, açığa alınmış olup adli ve idari tahkikat devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Adana'da dur ihtarına uymayan genci vurarak ölümüne neden olan polis "kasten öldürme" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

(Ali Hemdan)

(Ali Hemdan'ın babası)