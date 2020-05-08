Adana polisi uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor

Yüreğir ilçesine bağlı farklı mahallelerde 540 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, farklı suçlardan aranan 12 kişi gözaltına alındı.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Cumhuriyet, Yunus Emre, Dedekorkut, Yeşilbağlar ve Başak mahallerinde 40 farklı noktada operasyon düzenlendi.

Operasyon 540 polis ile gerçekleşirken; Özel Harekat, trafik şube, asayiş ile terörle mücadele polisleri destek verdi.

2 BİN 55 KİŞİYE GBT KONTROLÜ YAPILDI

Uygulamada, durdurulan araçları dedektör köpekleri aradı. Polisler, araç sürücüleri ve içerisinde bulunan yolcu, 2 bin 55 kişiye GBT kontrolü yaptı.

Trafik denetlemelerinde 1.423 araç sorgulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı ViDEO

12 KİŞİ YAKALANDI

24 araç sürücüne 23 bin 57 lira para cezası kesilirken, Umumi Hıfsızhha Kanunu kapsamında 9 kişiye 10 bin 253 lira para cezası uygulandı.

Yapılan GBT sorgularında arandığı tespit edilen 12 kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

UYUŞTURUCU SATICISI 5 KİŞİ YAKALANDI

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin iki günlük yaptığı çalışmalarda ise torbacı olarak bilinen, uyuşturucu madde satan 5 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların üzerilerinden 743 adet ectacy hap, 9.69 gram plaka esrar ve 811.14 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi ele geçirildi.