- En Son Haber
- İç Haber
- Adana polisi uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor
Adana polisi uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor
- İHA
- 08.05.2020 - 09:13
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Cumhuriyet, Yunus Emre, Dedekorkut, Yeşilbağlar ve Başak mahallerinde 40 farklı noktada operasyon düzenlendi.
Operasyon 540 polis ile gerçekleşirken; Özel Harekat, trafik şube, asayiş ile terörle mücadele polisleri destek verdi.
2 BİN 55 KİŞİYE GBT KONTROLÜ YAPILDI
Uygulamada, durdurulan araçları dedektör köpekleri aradı. Polisler, araç sürücüleri ve içerisinde bulunan yolcu, 2 bin 55 kişiye GBT kontrolü yaptı.
Trafik denetlemelerinde 1.423 araç sorgulanırken, 3 araç trafikten men edildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı ViDEO
12 KİŞİ YAKALANDI
24 araç sürücüne 23 bin 57 lira para cezası kesilirken, Umumi Hıfsızhha Kanunu kapsamında 9 kişiye 10 bin 253 lira para cezası uygulandı.
Yapılan GBT sorgularında arandığı tespit edilen 12 kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.
UYUŞTURUCU SATICISI 5 KİŞİ YAKALANDI
Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin iki günlük yaptığı çalışmalarda ise torbacı olarak bilinen, uyuşturucu madde satan 5 kişi yakalandı.
Yakalanan şahısların üzerilerinden 743 adet ectacy hap, 9.69 gram plaka esrar ve 811.14 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi ele geçirildi.