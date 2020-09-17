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    Adana'da yaya geçidine park edilen araç engelli vatandaşa engel oldu

    Adana'da bir trafik polisi, yaya geçidine park edilen otomobil nedeniyle karşıya geçemeyen engelliye yardım eli uzattı, araca ceza yazdı.
    • AA
    • 17.09.2020 - 10:20
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 10:20
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    Adana'da yaya geçidine park edilen araç engelli vatandaşa engel oldu

    Adana'nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidine bir kadının aracını park ettiği ihbarında bulunuldu.

    İhbar üzerine olay yerine giden trafik polisi, araca ceza yazarak çekici çağırdı. Bu sırada yaya geçidinden geçmekte zorlanan engelli H.G.'ye, trafik polisleri yardım etti.

    Adana'da yaya geçidine park edilen araç engelli vatandaşa engel oldu VİDEO

    POLİS, ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM ETTİ

    Polis memuru Abdullah Göçer, H.G.'yi kaldırımdan dikkatlice indirdi. Diğer trafik polisi ise trafiği keserek H.G.'nin caddeden geçmesine yardımcı oldu. Bu anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Adana da yaya geçidine park edilen araç engelli vatandaşa engel oldu #1

    KADINA ENGELLİ VATANDAŞIN YAŞADIĞI ZORLUK İZLETTİRİLDİ

    Öte yandan, bir süre sonra olay yerine gelen araç sürücüsü S.K.'ye görüntüler izletilerek engellinin yaşadığı zorluk gösterildi. Üzüntü yaşayan S.K., bin 800 lira trafik cezası yazılmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrıldı.

    Adana da yaya geçidine park edilen araç engelli vatandaşa engel oldu #2

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