Adana'da bir trafik polisi, yaya geçidine park edilen otomobil nedeniyle karşıya geçemeyen engelliye yardım eli uzattı, araca ceza yazdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki yaya geçidine bir kadının aracını park ettiği ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine giden trafik polisi, araca ceza yazarak çekici çağırdı. Bu sırada yaya geçidinden geçmekte zorlanan engelli H.G.'ye, trafik polisleri yardım etti.

Adana'da yaya geçidine park edilen araç engelli vatandaşa engel oldu VİDEO

POLİS, ENGELLİ VATANDAŞA YARDIM ETTİ

Polis memuru Abdullah Göçer, H.G.'yi kaldırımdan dikkatlice indirdi. Diğer trafik polisi ise trafiği keserek H.G.'nin caddeden geçmesine yardımcı oldu. Bu anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KADINA ENGELLİ VATANDAŞIN YAŞADIĞI ZORLUK İZLETTİRİLDİ

Öte yandan, bir süre sonra olay yerine gelen araç sürücüsü S.K.'ye görüntüler izletilerek engellinin yaşadığı zorluk gösterildi. Üzüntü yaşayan S.K., bin 800 lira trafik cezası yazılmasının ardından aracıyla olay yerinden ayrıldı.