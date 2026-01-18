Adana'da zirai don alarmı: Gece sıcaklığın sıfırın altına düşmesi bekleniyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da soğuk hava etkisini gösteriyor.

Meteoroloji verilerine göre 18-22 Ocak tarihleri arasında kent genelinde zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Özellikle gece sıcaklıklarındaki düşüşün, tarımsal üretim yapan çiftçiler için kritik bir tehlike oluşturduğu bildirildi.

1 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Adana'da bugün hava sıcaklığının gündüz 12, gece 2 derece olması beklenirken, yarın ise sıcaklıkların gündüz 11, gece 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba gecelerine özellikle dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Salı günü hava sıcaklığı gündüz 12, gece eksi 1 derece, çarşamba günü ise yine gündüz 12, gece eksi 1 derece olacak.

ZİRAİ DON RİSKİ YÜKSEK

Bu değerler, zirai don riskini ciddi şekilde artırdığı bildirildi.

Meteoroloji tahminlerine göre perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarında artış bekleniyor.

Uzmanlar, don riskine karşı üreticilerin gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.