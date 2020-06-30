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    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı

    Ailesi tarafından istemediği evliliğe zorlanan kız, polisten yardım istedi.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 11:09
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    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #1

    Adana Seyhan'da 22 yaşında bir genç kız, evlendirilmek üzere nikah müdürlüğüne götürüldü.

    Ceylan Beyazkaya adındaki genç kızı, annesi ve yakınlarının istemediği evliliğe zorladığı öğrenildi.

    "BENİ ZORLA EVLENDİRECEKLER"

    Evlenmek istemeyen Beyazkaya, nikah salonunda fırsatını bulup polisi arayarak, "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın." diyerek yardım istedi.

    İhbar üzerine polis harekete geçerek, nikah salonunu bastı.

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı ViDEO

    YAKINLARI POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

    Genç kız, gözyaşları içerisinde polise durumu aktardı. Bu sırada Beyazkaya'nın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #2

    ANNE GÖZALTINA ALINDI

    Genç kız, uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis koruma altına aldığı genç kızı, bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Polis, daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #3

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #4

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #5

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #6

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #7

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #8

    Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı #9

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