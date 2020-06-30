Adana'da zorla evlendirilmek istenen kızı polis kurtardı

Ailesi tarafından istemediği evliliğe zorlanan kız, polisten yardım istedi.

Adana Seyhan'da 22 yaşında bir genç kız, evlendirilmek üzere nikah müdürlüğüne götürüldü.

Ceylan Beyazkaya adındaki genç kızı, annesi ve yakınlarının istemediği evliliğe zorladığı öğrenildi.

"BENİ ZORLA EVLENDİRECEKLER"

Evlenmek istemeyen Beyazkaya, nikah salonunda fırsatını bulup polisi arayarak, "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonundayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın." diyerek yardım istedi.

İhbar üzerine polis harekete geçerek, nikah salonunu bastı.

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YAKINLARI POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Genç kız, gözyaşları içerisinde polise durumu aktardı. Bu sırada Beyazkaya'nın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Genç kız, uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Polis koruma altına aldığı genç kızı, bir süre sonra araca bindirip polis merkezine götürdü. Polis, daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.