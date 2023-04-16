Adanalılar bunu da üretti: Kebapların vazgeçilmesi acılı şalgam dondurma oldu Türkiye'de şalgamın akıllara getirdiği ilk şehir olan Adana'da, bir dondurmacı meyve aromalarla ürettiği dondurmaya, acılı şalgamdan lezzeti kattı.

İHA

Kebap denince akıllara gelen kentlerden biri olan Adana, Türk mutfağının en önemli lezzetine ev sahipliği yapıyor.

Yerli ve yabancı turistler tarafından büyük bir beğeni alan Adana kebabı, acısıyla ün salıyor.

Öte yandan kebabın yanında vazgeçilmez bir lezzet olan diğer tat ise hiç şüphesiz acılı şalgam.

Dondurmada yeni lezzet: Acılı şalgam

Bölgede sıkça tüketilen içecek, şimdilerde farklı bir lezzette kullanılıyor.

Kentte 3 kuşak dondurmacı olan bir aileden gelen Erhan Osmanoğlu, onlarca meyve ve aromada dondurma üretimi yapıyor.

Osmanoğlu, süt, şeker ve salebi karıştırarak ürettiği dondurmayı bu kez de acılı şalgam ile harmanladı.

Yoğun ilgi görüyor

Acılı şalgamlı dondurma, tadı ve görselliğiyle hem gözleri hem damakları şenlendiriyor.

Topu 20 liradan satılan dondurma, Adanalılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Tadına bakanlar çok beğeniyor"

Osmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

44 değişik çeşit dondurmamız var. Adana'nın milli içeceği şalgam olduğu için bunu dondurma haline getirmeyi düşündük. Acıyla tatlıyı sentezledik. İnanılmaz bir tat çıktı ortaya. Dondurma inanılmaz bir beğeni alıyor. Bu Türkiye ve dünyada ilk. Müşteriler ilk olarak garipsiyorlar ama tadına bakanlar çok beğeniyor. Yoğun bir şekilde acılı şalgamlı dondurma satıyoruz.

"Çok farklı bir tadı var"

Dondurma yiyen bir genç, “Hiç yemediğim tarzda bir dondurma ve herkese tavsiye ederim. Çok güzeldi.” diye konuştu.

Dondurma yiyen genç kız ise tadının farklı olduğunu ancak çok beğendiğini söyledi.