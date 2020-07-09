Adanalılardan, tarihi Taşköprü'ye yazılan yazılara tepki

16 asırlık olan tarihi Taşköprü, daha önce temizlenip silinmesine rağmen yine sprey boyalarla yazılar yazan aşıkların kurbanı oldu.

Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren üzerinden ulaşım da sağlanabildiği dünyanın en eski köprülerden olan 16 asırlık Taşköprü'nün üzerindeki yazılar dikkat çekti.

Seyhan Nehri’nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar, önceki yıllarda vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine basınçlı suyla silindi.

AŞIKLAR, TARİHİ YAPIYI YIPRATTI

Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından yine sprey boyalarla yazı yazıldı. Köprünün her iki tarafı ve alt kısmına yazılan yazıları görenler ise tarihi yapının bu şekilde yıpratılmasına tepki gösterdi.

"AŞKINI GİT YÜZ YÜZE SÖYLE"

Taşköprü’nün Adana’nın tarihi simgesi olduğunu ve neredeyse her gün üzerinden geçtiğini belirten Şeyda Çeviren, 16 asırlık köprüye sprey boyayla yazı yazan kişilerin tarihe saygısı olmadığını söyledi.

Yazılan cümleler de aşk itirafları yapıldığına dikkat çeken Çeviren, "Saçmalıktan başka bir şey değil. Aşkını git yüz yüze söyle. Neden tarihi köprüye yazıyorsun? Buraya yerli-yabancı birçok turist geliyor. Bu manzarayı gören turistler bizi kınar. O yüzden bu görüntü Adana’mıza yakışmıyor.” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Gizem Akpınar ise yazılan yazıları çok anlamsız bulduğunu ve her gördüğünde Taşköprü’nün yıpratıldığı için üzüldüğünü söyledi.