Adıyaman'da bir anne çocuğu için yardım istedi

7 yıldır kızına hasret kaldığını dile getiren talihsiz kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "lütfen bana yardımcı olun" dedi.

Adıyaman'da yaşayan 34 yaşındaki Ferda Kuzu, 2005 yılında Ayhan P. ile evlendi.

Çiftin, 2007 yılında Damla ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Ferda Kuzu 2013 yılında eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

2014 YILINDA BOŞANDILAR

Mahkeme dava sürecinde kızın velayetinin anneye verilmesini kararlaştırdı. Bu süreçte, Ayhan P. kızını görme bahanesi ile geldiği evde Damla'yı alarak kaçtı. Mahkeme 2014 yılında çiftin boşanmasına karar verdi.

KIZINA SARILMAK İSTİYOR

Ayhan P. ise 2015 yılında açtığı davayla Damla'nın velayetini aldı. Ferda Parlak, 7 yıldır kızını göremediğini dile getirerek hep bir yanının eksik olduğunu ve kızına sarılarak hasret gidermek istediğini söyledi.

“ÇOCUĞUMUN NASIL BÜYÜDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM”

Kızını bulmak için şehir şehir dolaştığını ancak izine rastlayamadığını ifade eden Ferda Kuzu, “Yaklaşık 7 yıldır kızımı göremiyorum. Bununla ilgili birçok icra dairesine başvuru yaptım, karakollara suç duyurusunda bulundum, savcılığa suç duyurusunda bulundum, fakat kızımı bulamadım. Boşandıktan sonra çocuğumun 1 yıl velayeti bendeydi. Yalnız 2015 yılında çocuğun velayetini aldı. Benim de görme hakkım vardı. Ama bu hakkımda yararlanamıyorum. Bana hiçbir şekilde çocuğu göstermiyor, ikamet ettiği adreste icra yoluyla gidiyorum, çocuğu bulamıyorum.” dedi.

"ÇOCUĞUMUN NE İSTEDİĞİNİ BİLMİYORUM"

“2015 yılında baba velayetini almadan önce suç işlediği ispatlandığı için ceza aldı.” diyen Kuzu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuğumu 6 yaşında teslim ettim, şu anda 13 yaşında. Büyüdüğünü bilmiyorum, nasıl büyüdüğünü bilmiyorum, neden hoşlandığını bilmiyorum. En son bu yıl doğum günü hediyesi göndermek istedim ve bununla ilgili bir hafta araştırma yapmak zorunda kaldım çünkü ben bilmiyorum çocuğumun ne istediğini ne sevdiğini bilmiyorum.”





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Kuzu, “Baba kesinlikle gösterme taraftarı değil. İcrayla gitsem de taraftarı değil bana şartlar sunuyor. 'Tek gelirsen 1- 2 saat belki gösterebilirim bununla ilgili benim elimde pedagog raporu var' diye savunuyor kendini. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, lütfen bana yardımcı olun.

Benim sesimi duyun, ben tekrar mahkemelerde, tekrar icralarda uğraşmak istemiyorum. Ben kızımı çok özledim, kızımın kokusunu istiyorum. Saçlarını taramak istiyorum yani onunla olmak istiyorum, ben bir annenin yaşadığı en büyük acıyı yaşıyorum. Çocuğumla cezalandırılıyorum. Ben çocuğumla cezalandırılmak istemiyorum. Çocuğumu görmek benim en doğal hakkımdır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e sesleniyorum, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya sesleniyorum lütfen benim sesimi duysun.” diye konuştu.