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- Adıyaman'da boğulan çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Adıyaman'da boğulan çocuk yaşam mücadelesi veriyor
Suda akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuk, 15 dakika boyunca su altında nefessiz kaldı.
- İHA
- 12.07.2020 - 16:15
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 10 yaşında bir çocuk suya girerek akıntıya kapıldı.
Değirmenbaşı'nda suya giren İbrahim Deniz Tatlı, su içerisindeki kayalıklara takılarak suyun dibine battı.
Olayı fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verince olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte AFAD ekipleri sevk edildi.
15 DAKİKA SONRA ÇIKARILABİLDİ
Olay yerindeki vatandaşlar, ekipler olay yerine gelene kadar suya girerek küçük çocuğu aramaya başladı. Vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda küçük çocuk yaklaşık 15 dakikanın ardından su altından çıkarıldı.
HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Küçük çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi devam eden Tatlı, yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veriyor.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.