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    Adıyaman'da genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı

    Adıyaman'da 1 çocuk annesi genç kadın, kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği şahsın sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı.
    • 09.08.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 18:18
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    Adıyaman'da genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı

    Adıyaman merkezde yaşayan 1 çocuk annesi S.A. (32) isimli kadın, birkaç aydır kendisini sürekli rahatsız eden ve hakkında da defalarca suç duyurusunda bulunduğu B.D. (21) ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda karşılaştı.

    Yumrukla saldırdı

    Bu esnada B.D. isimli şahıs, iddialara göre S.A. isimli genç kadına yumrukla saldırdı.

    Yumrukların hedefi olan genç kadın, akıllı telefonunda bulunan KADES uygulamasına basarak acil yardım talebinde bulundu.

    Suç duyurusunda bulundu

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bölgeye en yakın polis ekiplerini sevk etti. Polislerin geldiğini anlayan B.D., olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

    Olay yerine gelen polis ekiplerince alınan S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Öte yandan S.A. isimli kadının, B.D. isimli şahıs tarafından ölümle tehdit edildiği ve bu sebeple şahıs hakkında suç duyurusunda da bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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