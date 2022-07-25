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    Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avı pahalıya patladı

    Adıyaman Kahta'da dağ keçisini kaçak olarak avlayan şahsa 254 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.
    • 25.07.2022 - 20:06
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 23:33
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    Adıyaman'da kaçak dağ keçisi avı pahalıya patladı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak avcı tarafından dağ keçisi avlandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    254 bin 200 lira ceza uygulandı

    Avladığı bir dağ keçisi ile birlikte yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı. Ekipler, vurulan dağ keçisi için 250 bin TL tazminat, ayrıca 4 bin 200 TL idari para cezası olmak üzere toplam 254 bin 200 TL para cezası uyguladı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da kaçak dağ keçisi avı pahalıya patladı #1

    Adıyaman da kaçak dağ keçisi avı pahalıya patladı #2


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