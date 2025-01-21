Adıyaman'da kalıcı konutların inşası sürüyor

AA

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda 'Asrın Felaketi' olarak anılan depremler ile sarsıldı..

Birçok ilimizde meydana gelen yıkımlarda çok sayıda vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Büyük yıkımın meydana geldiği illerimizden biri de Adıyaman oldu.

"240 BİN METREKARELİK ZEMİN ALANINDA TOPLAMDA 350 BİN METREKARELİK İNŞAAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin hemen hemen her noktasında inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Afetzedelerin yeniden ev ve iş yerlerine kavuşması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Varol, şöyle konuştu:

Bu çalışmaların önemli bir bölümü de şehrimizin merkezinde Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşiyor. Bunlara rezerv alan diyoruz. Atatürk Bulvarı üzerinde çok farklı noktalarda toplam 240 bin metrekarelik zemin alanında toplamda 350 bin metrekarelik inşaat gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı ticari, konut veya ofis olarak gerçekleştirilen inşaatlar.

"ÇALIŞMALAR ÇOK YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Rezerv alanların tamamlanmasının ardından hak sahibi afetzedelere teslim edileceğini belirten Varol, son olarak şu ifadelerde bulundu: