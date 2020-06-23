Adıyaman'da nesli tükenmekte olan kaplumbağa bulundu

Samsat ilçesinde balıkçılar tarafından tarafından bulunan Fırat kaplumbağasının, sadece Mezopotamya bölgesinde yaşadığı belirtiliyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde balıkçılık yapan Yılmaz Toprak, avlandığı sırada ağlarına bir kaplumbağanın takıldığını fark etti.

Sudan çıkardığı kaplumbağanın diğerlerinden farklı olduğunu gören Toprak, durumu Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a iletti.

FIRAT KAPLUMBAĞASI

Gölpınar köyüne gelen Yıldız, yaptığı incelemede kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan nesli tükenmekte olan Fırat kaplumbağası olduğunu belirledi.

SADECE MEZOPOTAMYA BÖLGESİNDE YAŞIYOR

Fırat kaplumbağasını inceleyen Doç. Dr. Yıldız, türün neslinin tehlike altında olduğunu söyledi. Bu hayvanın sadece Mezopotamya bölgesinde yaşadığını anlatan Doç, Dr, Yıldız, "Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Irak, Suriye, Dicle ve Fırat'ın devam ettiği her yerde bulunuyor." dedi.

BARAJLAR VE BALIKÇI AĞLARI NESLİ TEHLİKEYE ATIYOR

Barajlar nedeniyle kaplumbağanın neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yıldız şöyle devam etti:

"Barajlar yapıldığı zaman su seviyesi yükselmekte, su seviyesi yükselince kıyıda olan toprak yumuşak toprak su altında kalmakta ve hayvanlar üreyemeyecek duruma gelmekte. Çünkü bunlar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisinde bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor.

AĞLARA DOLANIP, BOĞULABİLİYOR

Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Ayrıca balıkçılar var. Balıkçılar akşamdan ağı atıyor, belirli bir saat ağ kalıyor sonra topluyorlar. Balıklar ağa takılınca Fırat kaplumbağası balıklarla beslendiğinden ağlara geliyor ve ağdaki balıkları yemeye çalışırken ağlara dolanıyor ve boğuluyor. Bunlar neticede akciğer solunumu yapan hayvanlar.

BİLİNÇSİZ BALIKÇILAR VAR

Suyun üzerine 1-2 saatte bir çıkmak zorundalar. Çıkamayınca boğulmalarına neden oluyor ya da balıkları yediği için bazen bilinçsiz olan balıkçılar tarafından öldürülebiliyorlar. Çok şükür Adıyaman'da birçok bilinçli balıkçı var. Bulduklarında kurtarıp, tekrar doğal ortamlarına salıveriyorlar."