Adıyaman'da öldürülen teröristlerin kimlikleri

Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öldürülen 3 teröriste ait yapılan kimlik tespitinde 2 milyon lira ödülle arandıkları belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerin, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

Terör örgütü üyeleri düzenlenen operasyonlar ile tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Adıyaman'ın Koru köyü kırsalında 7 Mayıs günü İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon gerçekleşmişti.

Düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan otopside teröristlerin, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri listede yer alan ve 500 bin lira ödülle aranan Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ile gri listede yer alan ve 500 bin lira ödülle aranan Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Teröristlerden Zeynal Alakuş Dandırmaz köyündeki, Gaffari Yorulmaz Karapınar mezarlığı'na gömüldü.

2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü VİDEO

TEŞHİS İÇİN AİLESİ BEKLENİYOR

Arananlar listesinde turuncu listede yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan Sabri Pir kod adlı Zeynel Gözübüyük’ün kimliğinin askeri kaynaklar tarafından belirlendiği, ailesinin de teşhis için Malatya’ya gittiği belirtildi.

TOPLAM ÖDÜL 2 MİLYON LİRA

Adıyaman’da gerçekleştirilen operasyonda 1’i turuncu, 2’si gri listede yer alan ve toplam 2 milyon lira ödülle aranan 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALMEZELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.