Dolar
6.9643
-0.1591%
Euro
7.5225
-0.2148%
Altın
1716.53
0.0081%
Borsa
99880.22
-0.2784%
G. Altın
384.716
-0.1362%
Bitcoin
67490.6
3.7972%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Adıyaman'da öldürülen teröristlerin kimlikleri

    Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öldürülen 3 teröriste ait yapılan kimlik tespitinde 2 milyon lira ödülle arandıkları belirlendi.
    • İHA
    • 14.05.2020 - 13:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adıyaman'da öldürülen teröristlerin kimlikleri

    Türk Silahlı Kuvvetlerin, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Terör örgütü üyeleri düzenlenen operasyonlar ile tek tek etkisiz hale getiriliyor.

    Adıyaman'ın Koru köyü kırsalında 7 Mayıs günü İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon gerçekleşmişti.

    Düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    Cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen teröristlerin kimlikleri tespit edildi.

    TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

    Yapılan otopside teröristlerin,  İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri listede yer alan ve 500 bin lira ödülle aranan Bezar Komagene kod adlı Zeynal Alakuş ile gri listede yer alan ve 500 bin lira ödülle aranan Bager kod adlı Gaffari Yorulmaz olduğu belirlendi.

    İncelemelerin ardından cenazeler, ailelerine teslim edildi.

    Teröristlerden Zeynal Alakuş Dandırmaz köyündeki, Gaffari Yorulmaz Karapınar mezarlığı'na gömüldü.

    2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü VİDEO

    TEŞHİS İÇİN AİLESİ BEKLENİYOR

    Arananlar listesinde turuncu listede yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan Sabri Pir kod adlı Zeynel Gözübüyük’ün kimliğinin askeri kaynaklar tarafından belirlendiği, ailesinin de teşhis için Malatya’ya gittiği belirtildi.

    TOPLAM ÖDÜL 2 MİLYON LİRA

    Adıyaman’da gerçekleştirilen operasyonda 1’i turuncu, 2’si gri listede yer alan ve toplam 2 milyon lira ödülle aranan 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

    SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALMEZELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti.

    Görüş Bildir