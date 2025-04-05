Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İHA
Adıyaman’ın Besni ilçesinde Ergün İ. idaresindeki 02 AK 087 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni ilçesinin Gölbaşı yol ayrımında şarampole yuvarlandı.
YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Şarampole yuvarlanan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, sürücü Ergün İ., ile birlikte araçta bulunan yolcu Enver İ., yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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