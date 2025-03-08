Adnan Oktar’a köfte ekmek sipariş eden binbaşı görevden alındı

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Silahlı suç örgütü liderliği başta olmak üzere birçok suçtan 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’la ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.

ADNAN OKTAR İÇİN KÖFTE EKMEK SİPARİŞİ

Silivri Cezaevi’ndeki duruşma salonunda görülen duruşmada, Oktar ve 11 hükümlü için dışarıdan köfte ekmek sipariş edildiği tespit edildi.

Siparişin, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Torun’un talimatıyla verildiği ortaya çıktı.

OKTAR'A YEMEK GETİREN BİNBAŞI GÖREVDEN ALINDI

Binbaşı Torun hakkında "yasaklı maddeyi cezaevine sokmak" iddiasıyla tutanak tutuldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında Torun görevden alındı.

"OKTAR'LA YAKIN İLİŞKİLERİ VAR" İDDİASI

Torun'la ilgili iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Binbaşı Torun'un daha öncesinde de Adnan Oktar ve grubuyla ilgili davalarda tutuklu bulunan kişilerle yakın ilişkileri olduğu, cezaevi içerisinde Oktar ve adamlarına imtiyazlı davrandığı öne sürüldü.

"OKTAR'I UYARAN ASTSUBAYI AZARLADI"

Bir başka duruşmada ise Adnan Oktar'ı uyaran bir astsubayı herkesin gözü önünde azarladığı, bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı'na daha önce de kendisi hakkında birçok şikayet iletildiği iddia edildi.