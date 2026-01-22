Abone ol: Google News

Afrika'dan geldi, yağışla birleşti! İşte uzmanların 'Yapmayın' dediği o liste

Türkiye, Afrika üzerinden gelen devasa toz bulutunun etkisi altına girdi! Ancak asıl tehlike şimdi başlıyor... Meteoroloji uzmanları, toz bulutunun beklenen sağanak yağışla birleşeceğini açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 10:28
  • Türkiye'ye Afrika'dan gelen dev toz bulutu, yağışlarla birleşerek çamur yağmurlarına yol açtı.
  • Meteoroloji uzmanları, bu dönemde yapılmaması gerekenleri belirterek vatandaşları uyardı.
  • Hava Forum, özellikle araç yıkama ve cam silmemeyi tavsiye etti.

Afrika üzerinden gelen dev çöl tozu bulutu, yurdun büyük bölümünde yağış bulutlarıyla birleşti.

Birçok ilde "çamur yağmuru" etkisini göstermeye başlarken uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi:

Uzmanlar, özellikle bugünlerde yapılmaması gereken hatalar konusunda vatandaşları uyardı.

ÇAMUR YAĞIYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Çamur yağmuru sebebiyle yapılmaması gerekenleri sıralayan Hava Forum, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

“Afrika'dan üzerimize çöl tozu geldi ve şu an yağış bulutlarıyla birleşti. Çamur yağıyor. Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin. Mini şemsiyelerinizi açın…”

