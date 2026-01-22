Afrika'dan geldi, yağışla birleşti! İşte uzmanların 'Yapmayın' dediği o liste

- Türkiye'ye Afrika'dan gelen dev toz bulutu, yağışlarla birleşerek çamur yağmurlarına yol açtı.
- Meteoroloji uzmanları, bu dönemde yapılmaması gerekenleri belirterek vatandaşları uyardı.
- Hava Forum, özellikle araç yıkama ve cam silmemeyi tavsiye etti.
Afrika üzerinden gelen dev çöl tozu bulutu, yurdun büyük bölümünde yağış bulutlarıyla birleşti.
Birçok ilde "çamur yağmuru" etkisini göstermeye başlarken uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi:
Uzmanlar, özellikle bugünlerde yapılmaması gereken hatalar konusunda vatandaşları uyardı.
ÇAMUR YAĞIYOR
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.
Çamur yağmuru sebebiyle yapılmaması gerekenleri sıralayan Hava Forum, uyarısında şu ifadeleri kullandı:
“Afrika'dan üzerimize çöl tozu geldi ve şu an yağış bulutlarıyla birleşti. Çamur yağıyor. Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin. Mini şemsiyelerinizi açın…”