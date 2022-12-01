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Afyonkarahisar'da bir kişi, caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı

Afyonkarahisar'da bir kişi, caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı

Afyonkarahisar'da 36 yaşındaki Engin T., cadde ortasında tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.