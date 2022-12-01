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    Afyonkarahisar'da bir kişi, caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı

    Afyonkarahisar'da 36 yaşındaki Engin T., cadde ortasında tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralandı.
    • 01.12.2022 - 19:31
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    Afyonkarahisar'da bir kişi, caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı

    Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışmaya başlayan Engin T., kavganın büyümesi üzerine boynundan bıçaklandı.

    Engin T. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Durumu ağır olan Engin T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Engin T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Afyonkarahisar da bir kişi, caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı #1

    Afyonkarahisar da bir kişi, caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı #2

    Afyonkarahisar da bir kişi, caddede çıkan tartışmada boynundan bıçaklandı #3


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