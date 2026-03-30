Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde İ.T., idaresindeki hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada İ.D. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, peyzaj alanına girerek durabildi.
Kazada sürücülerden İ.T. ile yanında bulunan H.T. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralılardan 23 yaşındaki H.T., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)