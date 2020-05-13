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    Afyonkarahisar'da inşaat çöktü: 2 yaralı

    İki katlı bir inşaatın üst kat betonunun çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 15:52
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    Afyonkarahisar'da inşaat çöktü: 2 yaralı

    Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan ve yapımı devam eden iki katlı inşaatın, üst kat betonu çöktü.

    İlk çökmenin ardından yarım saat sonra ikinci bir çökme daha gerçekleşti.

    2 İŞÇİ YARALANDI

    Çökme sonucu inşaatta çalışan Mustafa Şen ve Himmet Karabacak yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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