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    Afyonkarahisar'da köpeği, sahibinin evinin önünde vurdular

    Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde sokak ortasında başından av tüfeğiyle vurulan kangal cinsi köpek, otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürüldü.
    • İHA
    • 06.03.2021 - 20:13
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    Afyonkarahisar'da köpeği, sahibinin evinin önünde vurdular

    Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünde Süleyman Öksüz (23) evinin önünde kangal cinsi köpeğinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

    Köpeğin daha sonra başından vurulduğunu fark eden Öksüz, jandarmaya ihbarda buldu.

    JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri köpeğin kim tarafından neden vurulduğu yönünde çalışma başlattı.

    Öte yandan telef olan köpek ise otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne gönderildi.

    Afyonkarahisar da köpeği, sahibinin evinin önünde vurdular #1

    Afyonkarahisar da köpeği, sahibinin evinin önünde vurdular #2

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