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    Afyonkarahisar’da köpeklerin saldırısına uğrayan geyik kurtarıldı

    Köpeklerin saldırısı sonrası yaralanan ve annesini kaybeden yavru geyik tedavi altına alındı.
    • AA
    • 31.05.2021 - 07:20
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    Afyonkarahisar’da köpeklerin saldırısına uğrayan geyik kurtarıldı

    Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan yavru geyik tedavi altına alındı.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sultandağı ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan yavru bir geyiğin Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi.

    AKÜREM TEDAVİ EDECEK

    Açıklamada, yaralanan ve annesini kaybeden yavru geyiğin tedavisinin yapılabilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim edildiği bildirildi.

    Afyonkarahisar’da köpeklerin saldırısına uğrayan geyik kurtarıldı #1

    Afyonkarahisar’da köpeklerin saldırısına uğrayan geyik kurtarıldı #2

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