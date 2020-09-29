Afyonkarahisar'da korona hastası market alışverişinde yakalandı

Karantina altında olan Osman S., karantina kurallarını hiçe sayarak markete gidince Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir sitede yaşayan Osman S., koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı.

MARKETTE YAKALANDI

Osman S. karantina kurallarını dikkate almayarak, sitede bulunan bir markete gitti. Vatandaşın hasta olduğunu öğrenen market çalışanları, durumu acil bir şekilde güvenlik güçlerine bildirdi.

KYK YURDUNA GÖTÜRÜLDÜ

Markete gelen polis ekipleri Osman S.'ye 3 bin 150 lira idari para ceza uygularken, hasta daha sonra sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.