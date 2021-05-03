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    Afyonkarahisar'daki enerji santralinde yangın

    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın çıktı.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 03.05.2021 - 21:53
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    Afyonkarahisar'daki enerji santralinde yangın

    Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın çıktı.

    ALEVLER METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKTI

    Akşam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına tesis çalışanları müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü, alevler metrelerce yükseğe çıktı.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri seferber oldu.

    MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

    Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Öte yandan, yangının meydana geldiği tesisin yakınında evleri bulunan vatandaşlar ise çatılara çıkarak alevlerin ev ve bahçelerine sıçramaması için hortumlarla su tuttular.

    Afyonkarahisar'daki enerji santralinde yangın VİDEO

    Afyonkarahisar daki enerji santralinde yangın #1

    Afyonkarahisar daki enerji santralinde yangın #2

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