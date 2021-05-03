Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın çıktı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Biyokütle Enerji Santrali'nde yangın çıktı.

ALEVLER METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKTI

Akşam saatlerinde tesisin cüruf diye adlandırılan ve neredeyse tamamı ağaç köklerinden oluşan açık deposunda çıkan yangına tesis çalışanları müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile yangın bir anda büyüdü, alevler metrelerce yükseğe çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yüzlerce metrekarelik alanı saran alevleri söndürmek için Çay, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri seferber oldu.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Alev ve dumanların kilometrelerce öteden görüldüğü yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Öte yandan, yangının meydana geldiği tesisin yakınında evleri bulunan vatandaşlar ise çatılara çıkarak alevlerin ev ve bahçelerine sıçramaması için hortumlarla su tuttular.

Afyonkarahisar'daki enerji santralinde yangın VİDEO