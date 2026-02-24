Ağrı'da 'Kabe'de Hacılar' ilahisi öğrenciler tarafından seslendirildi

Ağrı'da lise öğrencileri, 'Kabe'de Hacılar' ilahisini hep bir ağızdan söyledi.

Patanos’ta bir okulda öğrencilerin hep birlikte seslendirdiği ilahi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

LİSE ÖĞRENCİLERİ HEP BİRLİKTE İLAHİYE EŞLİK ETTİ

Son dönemde Türkiye genelinde tartışmalara konu olan Kâbe’de Hacılar ilahisi, bu kez Patnos’tan gelen görüntülerle yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

Görüntüler, Patnos’ta eğitim veren 15 Temmuz Şehitleri Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kaydedildi.

Okul bahçesinde düzenli bir şekilde sıralanan öğrenciler, orta alanda yer alan grubun başlattığı ilahiye hep birlikte eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

Videolarda öğrencilerin disiplinli bir şekilde konumlandığı ve ilahiyi toplu halde seslendirdiği görüldü.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler yoğun etkileşim alırken paylaşımlar, farklı yorumları da beraberinde getirdi.

"MANEVİ ATMOSFERİN GÜÇLENMESİ"

Bazı kullanıcılar, öğrencilerin toplu şekilde ilahi söylemesini "Manevi atmosferin güçlenmesi" olarak değerlendirirken; bazı kesimler ise eğitim kurumlarında dini içerikli etkinliklerin kapsamı ve sınırları üzerine tartışmalar yürüttü.

Özellikle Ramazan ayı öncesinde okullarda gerçekleştirilen etkinlikler, kamuoyunda farklı bakış açılarıyla ele alınmaya devam ederken Patnos’tan paylaşılan bu görüntüler, Türkiye genelindeki tartışmalara yeni bir örnek olarak kayda geçti.