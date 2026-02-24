Ağrı’da köy halkı traktörle okul yolunu kardan temizledi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Yeni Çadır İlk ve Ortaokulu’nun okul yolu ve bahçesi, yoğun kar yağışı nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Durumu fark eden köy halkı, traktör desteğiyle yol açma çalışması başlattı.

ÖĞRENCİLER GÜVENLE OKULA ULAŞTI

Köylülerin özverili çalışması sayesinde okul yolu kısa sürede temizlendi ve öğrenciler güvenli şekilde eğitimlerine devam etti. Zorlu kış şartlarına rağmen gösterilen bu dayanışma, çevrede takdir topladı.

BİRLİK VE BERABERLİK ÖRNEĞİ

Yapılan çalışmayla sadece öğrencilerin eğitimine kesintisiz devam etmesi sağlanmadı; köy halkının birlik ve beraberlik ruhu de bir kez daha ön plana çıktı. Bu örnek, küçük topluluklarda dayanışmanın gücünü gözler önüne serdi.