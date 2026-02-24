Meriç ve Tunca Nehirlerinde debi düşüşü başladı

Geçtiğimiz hafta yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan’daki enerji barajlarından yapılan kontrollü su salımıyla Tunca ve Meriç Nehirlerinin debisi hızla yükselmişti. Taşkın, köy yollarının ve tarihi köprülerin kapanmasına, binlerce dekar tarım arazisinin su altında kalmasına yol açtı.

Tunca Nehri, yaz aylarında saniyede 2 metreküp akarken son taşkında 212 metreküp/saniyeye ulaşmıştı. Debi, son ölçümlerde 143 metreküp/saniye olarak kaydedildi. Meriç Nehri ise pik seviyesinde 1489 metreküp/saniyeye çıkarak nehir yatağının sınırlarına ulaştı; son ölçümde debi 1447 metreküp/saniye olarak belirlendi.

MERİÇ NEHRİ'NDE KIRMIZI UYARI SÜRÜYOR

Meriç Nehri’nde suyun seddeleri aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor. Yetkililer, nehrin güneyindeki köylerde suyun Meriç yatağına sınıra kadar yayıldığını, ancak yerleşim alanlarının seddeler sayesinde korunduğunu aktardı.

DSİ VE AFAD EKİPLERİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge ekipleri, seddelerde güçlendirme ve yükseltme çalışmaları yürütürken Edirne AFAD 80 personel, 20 motopomp ve 6 botla tahliyeleri sürdürüyor. Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya ve Kocaeli gibi illerden gelen ekipler de destek sağlıyor.

Yetkililer, taşkın riskinin devam ettiğini vurgularken, vatandaşları uyarılara uymaya çağırdı.