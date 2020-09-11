Ağrı'da pozitif hastalar hastabüslerle evlerine bırakılacak

Belediye, koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların belediyeye ait "hastabüsler" ile evlerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını bildirdi.

Ağrı Belediyesi, koronavirüs ile mücadelede yeni bir hizmete imza attı.

Belediye, Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşların belediyeye ait "hastabüsler" ile evlerine ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşların evlerine ücretsiz götürülmesi için protokol imzalandığı belirtildi.

"ÜCRETSİZ HİZMET VERECEKTİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi yönetiminin isteği üzerine bundan böyle test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı gidecekleri yerlere bırakmak için hastabüslerimiz ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Sayan, test sonucu pozitif çıkan vatandaşların Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin göndermek istediği yere ulaştırılacağını kaydetti.