Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
346.499
-1.11%
EXEN Coin
24.93
-2.54%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 02:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kalecik köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.

    AFET EKİPLERİ SEFERBER OLDU

    Haber verilmesi üzerine selin etkili olduğu köye AFAD, Jandarma, İtfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu #1

    CAN KAYBI YOK

    Ekipler hasarın büyümemesi için çalışma başlatırken her hangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi edinildi.

    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu #2

    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu #3

    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu #4

    Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir