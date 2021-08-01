Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu

Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kalecik köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.

AFET EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Haber verilmesi üzerine selin etkili olduğu köye AFAD, Jandarma, İtfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

Ekipler hasarın büyümemesi için çalışma başlatırken her hangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi edinildi.