AA & Ensonhaber

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yılanlı köyünde yaşayan İbrahim Akkurt, 25 dekarlık alanda kurduğu çiftlikte 2023 yılında deve kuşu yetiştiriciliğine başladı. Ağrı Dağı’nın eşsiz manzarasıyla çevrili çiftlikte 159 deve kuşu besleyen Akkurt, bu hayalini nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı.

"HERKESE RAĞMEN HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞTUM"

Deve kuşu çiftliği kurma fikrinin 2001 yılına kadar uzandığını belirten Akkurt, yıllardır bu projeyi hayata geçirmek için sabırla çalıştığını söyledi. Ancak bu süreçte çevresinden birçok olumsuz tepki aldığını dile getirdi:

İnsanlar bana ‘Bu iş olmaz, burada herkes sığır yetiştiriyor, sen neden deve kuşu yapıyorsun? Bunun pazarı yok, paranı boşa harcıyorsun’ dediler. Hatta ailem bile endişeliydi. Ama kimseyi dinlemedim, çünkü bu işe inanıyordum. Şimdi görüyorum ki doğru bir karar vermişim. Çok şükür başardım.

İlk başta Sakarya’dan getirdiği yumurtalarla üretime başlayan Akkurt, zamanla farklı illerden deve kuşları alarak sürüsünü genişletti. Bugün çiftlikteki deve kuşu sayısının zaman zaman 200’ü bulduğunu belirten Akkurt, özellikle etlik ve damızlık üretime odaklandıklarını ifade etti.

"HEDEFİMİZ YILDA 20 BİN YAVRU"

Deve kuşu üretiminin geniş bir pazara sahip olduğuna dikkat çeken Akkurt, sosyal medya üzerinden Türkiye’nin dört bir yanına satış yaptıklarını söyledi. Ancak asıl hedeflerinin sadece satış yapmak değil, yılda 20 bin yavru üretmek olduğunu belirtti:

Deve kuşunun gagası ve tırnağı ilaç sanayisinde, eti ve yumurtası ise gıda sektöründe kullanılıyor. Üretimimizle hem ekonomik bir değer yaratıyor hem de Türkiye’de bu alanda öncülük ediyoruz.

Devletten daha fazla destek alarak üretim kapasitesini artırmayı planladığını ifade eden Akkurt, işini büyük bir tutkuyla yaptığını söyledi:

Bu sadece bir iş değil, benim yaşam biçimim. Daha büyük bir çiftlik kurarak hem bölge ekonomisine hem de Türkiye’ye katkıda bulunmak istiyorum.

BİR DEVE KUŞU YUMURTASI, 25 TAVUK YUMURTASINA EŞ DEĞER

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise İbrahim Akkurt’un çiftliğine tam destek verdiklerini belirterek, deve kuşu yetiştiriciliğinin bölge için önemine vurgu yaptı:

Çiftlikte etlik, damızlık, dişi ve erkek olmak üzere toplamda 159 deve kuşu bulunuyor. Deve kuşunun eti düşük yağ oranına sahip, çok sağlıklı bir protein kaynağı. Yumurtası ise yaklaşık 25 tavuk yumurtasına eş değer bir büyüklüğe sahip. Ayrıca tüyü ve derisi de oldukça değerli. Üreticimiz büyük ölçüde kendi çabasıyla bu çiftliği kurdu. Biz de Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bilgi ve deneyimlerimizle destek vermeye devam edeceğiz.

Ağrı’nın bu eşsiz çiftliği, Akkurt’un azmi ve kararlılığı sayesinde yalnızca bölgeye değil, Türkiye genelindeki alternatif üretim modellerine de ilham kaynağı oluyor.